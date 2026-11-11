Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de noviembre de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista rusa Mirra Andreeva(3) este miércoles no antes de las 22:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/03/2025
| BNP Paribas Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 4-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|19/01/2025
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Mirra Andreeva
|04/01/2025
| Brisbane International (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mirra Andreeva
|05/06/2024
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Aryna Sabalenka
|01/05/2024
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Aryna Sabalenka
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Karolina Muchova
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 4-6, 6-7)
| Ann Li
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Aryna Sabalenka
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elina Svitolina
|11/10/2026
| China Open (Final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|10/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mirra Andreeva
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Mirra Andreeva