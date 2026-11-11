Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B
Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 21:32
Seguir en

Madrid, 11 de noviembre de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista rusa Mirra Andreeva(3) este miércoles no antes de las 22:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/03/2025 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva
19/01/2025 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-2) Mirra Andreeva
04/01/2025 Brisbane International (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-2) Mirra Andreeva
05/06/2024 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Aryna Sabalenka
01/05/2024 Madrid Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (1-6, 4-6) Aryna Sabalenka

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-5) Karolina Muchova
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) Ann Li
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 6-3) Aryna Sabalenka
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 3-6) Aryna Sabalenka
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-0) Elina Svitolina
11/10/2026 China Open (Final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-4) Mirra Andreeva
10/10/2026 China Open (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Nikola Bartunkova
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (6-7, 6-7) Mirra Andreeva
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Daria Snigur 0-2 (2-6, 2-6) Mirra Andreeva
Contador

Contenido patrocinado