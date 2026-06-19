Aryna Sabalenka - Nikola Bartunkova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Aryna Sabalenka - Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships
Aryna Sabalenka - Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 19 junio 2026 14:34
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Madrid, 19 de junio de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Nikola Bartunkova(62) este viernes no antes de las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Ekaterina Alexandrova
03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 5-7, 0-6) Diana Shnaider
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Naomi Osaka
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 7-5) Daria Kasatkina
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Elsa Jacquemot

-Últimos Resultados de Nikola Bartunkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (1-6, 4-6) Nikola Bartunkova
15/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) Diana Shnaider
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Hanne Vandewinkel
07/06/2026 Birmingham (Final) Alexandra Eala 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Nikola Bartunkova
06/06/2026 Birmingham (Semifinal) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 7-6) Ashlyn Krueger

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