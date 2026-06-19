Aryna Sabalenka - Nikola Bartunkova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Aryna Sabalenka - Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Nikola Bartunkova(62) este viernes no antes de las 15:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
|03/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 5-7, 0-6)
| Diana Shnaider
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Naomi Osaka
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Daria Kasatkina
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elsa Jacquemot
-Últimos Resultados de Nikola Bartunkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Nikola Bartunkova
|15/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-3)
| Diana Shnaider
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Hanne Vandewinkel
|07/06/2026
| Birmingham (Final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Nikola Bartunkova
|06/06/2026
| Birmingham (Semifinal)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Ashlyn Krueger