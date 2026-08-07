Aryna Sabalenka - Shuai Zhang, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Aryna Sabalenka - Shuai Zhang: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de agosto de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Chinesa Shuai Zhang(57) este viernes no antes de las 01:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Moyuka Uchijima
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Naomi Osaka
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jelena Ostapenko
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| McCartney Kessler
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Teodora Kostovic
Últimos Resultados de Shuai Zhang
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Shuai Zhang
| 1-0 (6-0, 4-0)
| Jelena Ostapenko
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Shuai Zhang
|25/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final)
| Shuai Zhang
| 1-2 (4-6, 6-1, 1-6)
| Gabriela Knutson