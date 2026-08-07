Aryna Sabalenka - Shuai Zhang, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Aryna Sabalenka - Shuai Zhang: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open
Aryna Sabalenka - Shuai Zhang: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 1:14
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Madrid, 7 de agosto de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Chinesa Shuai Zhang(57) este viernes no antes de las 01:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Moyuka Uchijima
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (2-6, 6-7) Naomi Osaka
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Jelena Ostapenko
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) McCartney Kessler
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Teodora Kostovic

Últimos Resultados de Shuai Zhang

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Shuai Zhang 1-0 (6-0, 4-0) Jelena Ostapenko
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (4-6, 1-6) Shuai Zhang
25/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final) Shuai Zhang 1-2 (4-6, 6-1, 1-6) Gabriela Knutson

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