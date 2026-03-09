Ashlyn Krueger - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ashlyn Krueger - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Ashlyn Krueger(82) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este lunes a las 23:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2025
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Ashlyn Krueger.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (6-3, 5-7, 2-6)
| Ashlyn Krueger
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Ashlyn Krueger
|28/02/2026
| ATX Open (Semifinal)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Taylor Townsend
|28/02/2026
| ATX Open (Cuartos de final)
| Yue Yuan
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Ashlyn Krueger
|26/02/2026
| ATX Open (Octavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Ashlyn Krueger
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Elina Svitolina
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 1-6, 3-6)
| Elina Svitolina