Ashlyn Krueger - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ashlyn Krueger - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Ashlyn Krueger - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 22:31
Madrid, 9 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Ashlyn Krueger(82) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este lunes a las 23:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2025 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Ashlyn Krueger 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Ashlyn Krueger.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) Ashlyn Krueger
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (1-6, 4-6) Ashlyn Krueger
28/02/2026 ATX Open (Semifinal) Ashlyn Krueger 0-2 (6-7, 3-6) Taylor Townsend
28/02/2026 ATX Open (Cuartos de final) Yue Yuan 0-2 (6-7, 4-6) Ashlyn Krueger
26/02/2026 ATX Open (Octavos de final) Anastasia Zakharova 0-2 (5-7, 3-6) Ashlyn Krueger

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Elina Svitolina
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Elina Svitolina
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Elina Svitolina

