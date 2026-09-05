Athletic de Bilbao - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Athletic - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 11:15
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Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El Athletic, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Atlético de Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 3 cosechada contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 9 3
2 Champions Real Madrid 9 4
3 Champions Betis 9 4
4 Champions Atlético 7 3
5 Europa League Alavés 7 3
6 Conference League Osasuna 7 3
13 Permanencia Athletic Bilbao 3 3
18 Descenso Rayo 1 3
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Ademola Lookman, Kang-In Lee.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao
31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético
27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao
17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético
17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona

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