Athletic de Bilbao - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
El Athletic, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Atlético de Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 3 cosechada contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Alavés
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Osasuna
| 7
| 3
|13
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Rayo
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Ademola Lookman, Kang-In Lee.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|01/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Athletic Bilbao
|31/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Atlético
|27/04/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
|19/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Malaga
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona