Athletic de Bilbao - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El Athletic, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Atlético de Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 3 cosechada contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Atlético 7 3 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 13 Permanencia Athletic Bilbao 3 3 18 Descenso Rayo 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Ademola Lookman, Kang-In Lee.

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