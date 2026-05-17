Athletic de Bilbao - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: domingo, 17 mayo 2026 14:01
Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Celta de Vigo este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 50 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 36
2 Champions Real Madrid 80 36
3 Champions Villarreal 69 36
4 Champions Atlético 66 36
5 Champions Betis 57 36
6 Europa League Celta 50 36
7 Conference League Getafe 48 36
9 Permanencia Athletic Bilbao 44 36
18 Descenso Mallorca 39 36
19 Descenso Levante 39 36
20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aymeric Laporte, Adama Boiro, Yeray Alvarez; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Unai Gomez, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Iago Aspas, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
19/01/2025 LaLiga Celta 1-2 Athletic Bilbao
22/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Celta
15/05/2024 LaLiga Celta 2-1 Athletic Bilbao
10/11/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-3 Celta

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta

