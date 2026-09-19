Athletic de Bilbao 0 - 0 Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra Valencia, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Johaneko Louisjean, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Ander Guevara, Antonio Blanco, Carles Alena, Youssef Enriquez; Antonio Martinez, Lucas Boye.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés 15/12/2024 LaLiga Alavés 1-1 Athletic Bilbao 16/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Alavés

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao 22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia 12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés 06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna 28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés

16:26 11' Yuri Berchiche (Athletic Club) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. 11' Yuri Berchiche (Athletic Club) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. 16:26 10' Yuri Berchiche alivia la presión con un despeje. 10' Yuri Berchiche alivia la presión con un despeje. 16:26 10' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón. 10' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón. 16:26 10' Grave error defensivo cometido por Ander Guevara. 10' Grave error defensivo cometido por Ander Guevara. 16:26 10' Alavés saca de banda en su mitad del campo. 10' Alavés saca de banda en su mitad del campo. 16:25 10' Posesión de balón: Athletic Club: 65 %, Alavés: 35 %. 10' Posesión de balón: Athletic Club: 65 %, Alavés: 35 %. 16:25 9' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 9' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 16:25 9' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje. 9' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje. 16:25 9' Johaneko Louisjean alivia la presión con un despeje. 9' Johaneko Louisjean alivia la presión con un despeje. 16:25 9' Ander Guevara hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 9' Ander Guevara hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:24 8' Aymeric Laporte se impone a Lucas Boye en un duelo aéreo. 8' Aymeric Laporte se impone a Lucas Boye en un duelo aéreo. 16:24 7' El árbitro pita tiro libre a Nico Williams (Athletic Club) por zancadillear a Carlos Protesoni. 7' El árbitro pita tiro libre a Nico Williams (Athletic Club) por zancadillear a Carlos Protesoni. 16:24 7' Carlos Protesoni alivia la presión con un despeje. 7' Carlos Protesoni alivia la presión con un despeje. 16:23 7' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 7' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 16:23 7' Saque de portería para Alavés. 7' Saque de portería para Alavés. 16:21 6' El árbitro pita tiro libre a Carlos Protesoni (Alavés) por zancadillear a Nico Williams. 6' El árbitro pita tiro libre a Carlos Protesoni (Alavés) por zancadillear a Nico Williams. 16:21 5' Posesión de balón: Athletic Club: 60 %, Alavés: 40 %. 5' Posesión de balón: Athletic Club: 60 %, Alavés: 40 %. 16:20 4' Fuera de juego señalado a Mariano Diaz (Alavés). 4' Fuera de juego señalado a Mariano Diaz (Alavés). 16:20 4' Se reanuda el juego con un bote neutral. 4' Se reanuda el juego con un bote neutral. 16:20 4' Se reanuda el partido. 4' Se reanuda el partido. 16:20 4' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro. 4' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro. 16:20 4' Mikel Jauregizar se impone a Ander Guevara en un duelo aéreo. 4' Mikel Jauregizar se impone a Ander Guevara en un duelo aéreo. 16:20 4' Alavés saca de banda en su mitad del campo. 4' Alavés saca de banda en su mitad del campo. 16:19 3' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje. 3' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje. 16:19 3' Iñigo Ruiz de Galarreta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3' Iñigo Ruiz de Galarreta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:19 3' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón. 3' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón. 16:19 2' Alavés tiene el control del balón. 2' Alavés tiene el control del balón. 16:18 1' Nahuel Tenaglia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1' Nahuel Tenaglia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:18 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 16:16 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 16:16 1' Mikel Jauregizar alivia la presión con un despeje. 1' Mikel Jauregizar alivia la presión con un despeje. 16:16 1' Aymeric Laporte se impone a Lucas Boye en un duelo aéreo. 1' Aymeric Laporte se impone a Lucas Boye en un duelo aéreo. 16:16 1' Alavés saca, y da comienzo el partido. 1' Alavés saca, y da comienzo el partido. 16:16 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 16:16 0' Bienvenidos a San Mames. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a San Mames. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.