Onces Iniciales probables: Athletic - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de noviembre de 2026.

El Athletic, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 26 12 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 18 12 7 Permanencia Athletic Bilbao 16 11 13 Permanencia Espanyol 12 12 18 Descenso Elche 10 12 19 Descenso Valencia 9 12 20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Alejandro Santiago, Javi Hernandez, Gabriel Moscardo, Tyrhys Dolan, Pol Lozano; Pere Milla, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao 19/10/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-1 Espanyol 08/04/2023 LaLiga Espanyol 1-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao

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