Athletic de Bilbao - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

El Athletic, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Getafe este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Levante, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Rayo, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 15 Permanencia Athletic Bilbao 9 8 16 Permanencia Getafe 9 9 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aitor Paredes; Benat Gerenabarrena, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Robert Navarro, Peio Canales, Inaki Williams.GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Johan Mojica, Jean Ives Valou, Nemanja Gudelj; Ramon Terrats, Andres Garcia, Mario Martin, Francho Serrano; Martin Satriano, Enes Unal.

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