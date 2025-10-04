Athletic de Bilbao - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Athletic, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Mallorca este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Nico Serrano, Gorka Guruzeta, Robert Navarro, Inaki Williams.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre, Sergi Darder, Marc Domenech, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Mallorca 28/10/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao 02/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Mallorca 03/09/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao 01/05/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

-Últimos Resultados del Mallorca.