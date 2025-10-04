Athletic de Bilbao - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 4 de octubre de 2025.
El Athletic, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Mallorca este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Nico Serrano, Gorka Guruzeta, Robert Navarro, Inaki Williams.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre, Sergi Darder, Marc Domenech, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Mallorca
|28/10/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Athletic Bilbao
|02/02/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Mallorca
|03/09/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Athletic Bilbao
|01/05/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca