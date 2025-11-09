Athletic de Bilbao - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Athletic, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Oviedo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 12 12 Permanencia Athletic Bilbao 14 11 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 11

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Unai Gomez, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Oviedo.