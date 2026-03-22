Athletic de Bilbao - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
El Athletic, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Betis este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|12
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 35
| 28
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo; Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|02/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Athletic Bilbao
|03/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Betis
|25/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Athletic Bilbao
|27/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Betis
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis