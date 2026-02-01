Athletic de Bilbao - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Athletic, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Unai Gomez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Pablo Marin; Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao 24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad 13/01/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 30/09/2023 LaLiga Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Real Sociedad.