Athletic de Bilbao - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
El Athletic, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Unai Gomez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Pablo Marin; Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Athletic Bilbao
|24/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Sociedad
|13/01/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|30/09/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad