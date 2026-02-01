Athletic de Bilbao - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 febrero 2026 20:15
Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Athletic, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Unai Gomez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Pablo Marin; Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao
24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad
13/01/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
30/09/2023 LaLiga Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad

