Athletic de Bilbao - Sporting CP, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Sporting CP: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El Athletic, situado en la 23a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el San Mames ante el Sporting CP este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sporting CP ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Paris Saint-Germain, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Bayern Munich
| 18
| 7
|3
| Real Madrid
| 15
| 7
|4
| Liverpool
| 15
| 7
|5
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|6
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|7
| Newcastle United
| 13
| 7
|8
| Chelsea
| 13
| 7
|9
| Barcelona
| 13
| 7
|10
| Sporting CP
| 13
| 7
|11
| Manchester City
| 13
| 7
|12
| Atlético
| 13
| 7
|13
| Atalanta
| 13
| 7
|14
| Inter
| 12
| 7
|15
| Juventus
| 12
| 7
|16
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|17
| Galatasaray
| 10
| 7
|18
| Qarabag FK
| 10
| 7
|19
| Marseille
| 9
| 7
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|21
| Monaco
| 9
| 7
|22
| PSV Eindhoven
| 8
| 7
|23
| Athletic Bilbao
| 8
| 7
|24
| Olympiacos
| 8
| 7
|25
| SSC Napoli
| 8
| 7
|26
| FC Copenhague
| 8
| 7
|27
| Brujas
| 7
| 7
|28
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|29
| Benfica
| 6
| 7
|30
| Pafos FC
| 6
| 7
|31
| Union St.Gilloise
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 7
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 7
|34
| Slavia Prague
| 3
| 7
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Adama Boiro, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Unai Gomez, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.
SPORTING CP: Rui Silva; Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Joao Simoes, Geny Catamo, Daniel Braganca, Trincao, Luis Suarez.
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Sporting CP.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Sporting CP
| 2-1
| Paris Saint-Germain
|09/12/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 3-1
| Sporting CP
|26/11/2025
| Champions
| Sporting CP
| 3-0
| Brujas
|04/11/2025
| Champions
| Juventus
| 1-1
| Sporting CP
|22/10/2025
| Champions
| Sporting CP
| 2-1
| Marseille