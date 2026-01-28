Athletic de Bilbao - Sporting CP, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Sporting CP: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Onces Iniciales probables: Athletic - Sporting CP: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 22:43
Seguir en

Madrid, 28 de enero de 2026.

El Athletic, situado en la 23a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el San Mames ante el Sporting CP este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sporting CP ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Paris Saint-Germain, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Bayern Munich 18 7
3 Real Madrid 15 7
4 Liverpool 15 7
5 Tottenham Hotspur 14 7
6 Paris Saint-Germain 13 7
7 Newcastle United 13 7
8 Chelsea 13 7
9 Barcelona 13 7
10 Sporting CP 13 7
11 Manchester City 13 7
12 Atlético 13 7
13 Atalanta 13 7
14 Inter 12 7
15 Juventus 12 7
16 Borussia Dortmund 11 7
17 Galatasaray 10 7
18 Qarabag FK 10 7
19 Marseille 9 7
20 Bayer Leverkusen 9 7
21 Monaco 9 7
22 PSV Eindhoven 8 7
23 Athletic Bilbao 8 7
24 Olympiacos 8 7
25 SSC Napoli 8 7
26 FC Copenhague 8 7
27 Brujas 7 7
28 Bodoe/Glimt 6 7
29 Benfica 6 7
30 Pafos FC 6 7
31 Union St.Gilloise 6 7
32 Ajax 6 7
33 Eintracht Frankfurt 4 7
34 Slavia Prague 3 7
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Adama Boiro, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Unai Gomez, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.
SPORTING CP: Rui Silva; Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Joao Simoes, Geny Catamo, Daniel Braganca, Trincao, Luis Suarez.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Sporting CP.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
09/12/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Sporting CP
26/11/2025 Champions Sporting CP 3-0 Brujas
04/11/2025 Champions Juventus 1-1 Sporting CP
22/10/2025 Champions Sporting CP 2-1 Marseille

Contador

Contenido patrocinado