Athletic de Bilbao - Sporting CP, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Sporting CP: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

El Athletic, situado en la 23a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el San Mames ante el Sporting CP este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sporting CP ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Paris Saint-Germain, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Adama Boiro, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Unai Gomez, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

SPORTING CP: Rui Silva; Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Joao Simoes, Geny Catamo, Daniel Braganca, Trincao, Luis Suarez.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Sporting CP.