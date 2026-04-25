Atlético de Madrid - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 41
| 32
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Javier Bonar, Marc Pubill, Clement Lenglet, Julio Diaz; Johnny Cardoso, Obed Vargas, Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Alejandro Baena, Nico Gonzalez.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|01/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Athletic Bilbao
|31/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Atlético
|27/04/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Athletic Bilbao
|16/12/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao