Atlético de Madrid - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 32 9 Permanencia Athletic Bilbao 41 32 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Javier Bonar, Marc Pubill, Clement Lenglet, Julio Diaz; Johnny Cardoso, Obed Vargas, Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Alejandro Baena, Nico Gonzalez.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao 31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético 27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao 16/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Athletic.