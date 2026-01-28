Atlético de Madrid - Bodoe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 22:40
Madrid, 28 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Bodoe este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Galatasaray, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Bodoe ocupa el 28o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Manchester City, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Bayern Munich 18 7
3 Real Madrid 15 7
4 Liverpool 15 7
5 Tottenham Hotspur 14 7
6 Paris Saint-Germain 13 7
7 Newcastle United 13 7
8 Chelsea 13 7
9 Barcelona 13 7
10 Sporting CP 13 7
11 Manchester City 13 7
12 Atlético 13 7
13 Atalanta 13 7
14 Inter 12 7
15 Juventus 12 7
16 Borussia Dortmund 11 7
17 Galatasaray 10 7
18 Qarabag FK 10 7
19 Marseille 9 7
20 Bayer Leverkusen 9 7
21 Monaco 9 7
22 PSV Eindhoven 8 7
23 Athletic Bilbao 8 7
24 Olympiacos 8 7
25 SSC Napoli 8 7
26 FC Copenhague 8 7
27 Brujas 7 7
28 Bodoe/Glimt 6 7
29 Benfica 6 7
30 Pafos FC 6 7
31 Union St.Gilloise 6 7
32 Ajax 6 7
33 Eintracht Frankfurt 4 7
34 Slavia Prague 3 7
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Marc Pubill; Alejandro Baena, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
BODOE: Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Jostein Gundersen, Fredrik Andre Bjoerkan; Haakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Blomberg, Kasper Waarts Hoegh, Jens Petter Hauge.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca
21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético

-Últimos Resultados del Bodoe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Manchester City
10/12/2025 Champions Borussia Dortmund 2-2 Bodoe/Glimt
25/11/2025 Champions Bodoe/Glimt 2-3 Juventus
04/11/2025 Champions Bodoe/Glimt 0-1 Monaco
22/10/2025 Champions Galatasaray 3-1 Bodoe/Glimt

