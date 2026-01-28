Atlético de Madrid - Bodoe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Bodoe este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Galatasaray, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Bodoe ocupa el 28o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Manchester City, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Bayern Munich
| 18
| 7
|3
| Real Madrid
| 15
| 7
|4
| Liverpool
| 15
| 7
|5
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|6
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|7
| Newcastle United
| 13
| 7
|8
| Chelsea
| 13
| 7
|9
| Barcelona
| 13
| 7
|10
| Sporting CP
| 13
| 7
|11
| Manchester City
| 13
| 7
|12
| Atlético
| 13
| 7
|13
| Atalanta
| 13
| 7
|14
| Inter
| 12
| 7
|15
| Juventus
| 12
| 7
|16
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|17
| Galatasaray
| 10
| 7
|18
| Qarabag FK
| 10
| 7
|19
| Marseille
| 9
| 7
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|21
| Monaco
| 9
| 7
|22
| PSV Eindhoven
| 8
| 7
|23
| Athletic Bilbao
| 8
| 7
|24
| Olympiacos
| 8
| 7
|25
| SSC Napoli
| 8
| 7
|26
| FC Copenhague
| 8
| 7
|27
| Brujas
| 7
| 7
|28
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|29
| Benfica
| 6
| 7
|30
| Pafos FC
| 6
| 7
|31
| Union St.Gilloise
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 7
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 7
|34
| Slavia Prague
| 3
| 7
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Marc Pubill; Alejandro Baena, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
BODOE: Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Jostein Gundersen, Fredrik Andre Bjoerkan; Haakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Blomberg, Kasper Waarts Hoegh, Jens Petter Hauge.
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|21/01/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-1
| Atlético
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Bodoe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-2
| Bodoe/Glimt
|25/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 2-3
| Juventus
|04/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 0-1
| Monaco
|22/10/2025
| Champions
| Galatasaray
| 3-1
| Bodoe/Glimt