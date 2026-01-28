Atlético de Madrid - Bodoe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Bodoe este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Galatasaray, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Bodoe ocupa el 28o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Manchester City, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 21 7 2 Bayern Munich 18 7 3 Real Madrid 15 7 4 Liverpool 15 7 5 Tottenham Hotspur 14 7 6 Paris Saint-Germain 13 7 7 Newcastle United 13 7 8 Chelsea 13 7 9 Barcelona 13 7 10 Sporting CP 13 7 11 Manchester City 13 7 12 Atlético 13 7 13 Atalanta 13 7 14 Inter 12 7 15 Juventus 12 7 16 Borussia Dortmund 11 7 17 Galatasaray 10 7 18 Qarabag FK 10 7 19 Marseille 9 7 20 Bayer Leverkusen 9 7 21 Monaco 9 7 22 PSV Eindhoven 8 7 23 Athletic Bilbao 8 7 24 Olympiacos 8 7 25 SSC Napoli 8 7 26 FC Copenhague 8 7 27 Brujas 7 7 28 Bodoe/Glimt 6 7 29 Benfica 6 7 30 Pafos FC 6 7 31 Union St.Gilloise 6 7 32 Ajax 6 7 33 Eintracht Frankfurt 4 7 34 Slavia Prague 3 7 35 Villarreal 1 7 36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Marc Pubill; Alejandro Baena, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

BODOE: Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Jostein Gundersen, Fredrik Andre Bjoerkan; Haakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Blomberg, Kasper Waarts Hoegh, Jens Petter Hauge.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético

-Últimos Resultados del Bodoe.