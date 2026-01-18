Atlético de Madrid - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Deportivo Alavés este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 17 Permanencia Alavés 19 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Antoine Griezmann.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Carles Alena, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético 23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés 21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético 29/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.