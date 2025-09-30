Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 30 de septiembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la 23a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 1
|2
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|3
| Club Brugge
| 3
| 1
|3
| Sporting CP
| 3
| 1
|5
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|6
| Bayern Munich
| 3
| 1
|7
| Inter
| 3
| 1
|7
| Arsenal
| 3
| 1
|9
| Manchester City
| 3
| 1
|10
| Qarabag FK
| 3
| 1
|11
| Liverpool
| 3
| 1
|12
| Barcelona
| 3
| 1
|13
| Real Madrid
| 3
| 1
|14
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|15
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|16
| Juventus
| 1
| 1
|17
| Bodoe/Glimt
| 1
| 1
|17
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|19
| Slavia Prague
| 1
| 1
|19
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|21
| Olympiacos
| 1
| 1
|21
| Pafos FC
| 1
| 1
|23
| Atlético
| 0
| 1
|24
| Benfica
| 0
| 1
|25
| Marseille
| 0
| 1
|26
| Newcastle United
| 0
| 1
|27
| Villarreal
| 0
| 1
|28
| Chelsea
| 0
| 1
|29
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|30
| Ajax
| 0
| 1
|30
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|30
| SSC Napoli
| 0
| 1
|33
| Monaco
| 0
| 1
|33
| Kairat Almaty
| 0
| 1
|35
| Galatasaray
| 0
| 1
|36
| Atalanta
| 0
| 1
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann; Giacomo Raspadori, Julian Alvarez.
EINTRACHT FRANKFURT: Kaua; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Fares Chaibi, Ellyes Skhiri, Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt.
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 5-1
| Galatasaray
|15/03/2023
| Champions
| SSC Napoli
| 3-0
| Eintracht Frankfurt
|21/02/2023
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-2
| SSC Napoli