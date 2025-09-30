Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la 23a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Eintracht Frankfurt 3 1 2 Paris Saint-Germain 3 1 3 Club Brugge 3 1 3 Sporting CP 3 1 5 Union St.Gilloise 3 1 6 Bayern Munich 3 1 7 Inter 3 1 7 Arsenal 3 1 9 Manchester City 3 1 10 Qarabag FK 3 1 11 Liverpool 3 1 12 Barcelona 3 1 13 Real Madrid 3 1 14 Tottenham Hotspur 3 1 15 Borussia Dortmund 1 1 16 Juventus 1 1 17 Bodoe/Glimt 1 1 17 Bayer Leverkusen 1 1 19 Slavia Prague 1 1 19 FC Koebenhavn 1 1 21 Olympiacos 1 1 21 Pafos FC 1 1 23 Atlético 0 1 24 Benfica 0 1 25 Marseille 0 1 26 Newcastle United 0 1 27 Villarreal 0 1 28 Chelsea 0 1 29 PSV Eindhoven 0 1 30 Ajax 0 1 30 Athletic Bilbao 0 1 30 SSC Napoli 0 1 33 Monaco 0 1 33 Kairat Almaty 0 1 35 Galatasaray 0 1 36 Atalanta 0 1

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann; Giacomo Raspadori, Julian Alvarez.

EINTRACHT FRANKFURT: Kaua; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Fares Chaibi, Ellyes Skhiri, Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.