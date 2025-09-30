Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la 23a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone, Giacomo Raspadori; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

EINTRACHT FRANKFURT: Kaua; Nnamdi Collins, Arthur Theate, Robin Koch, Nathaniel Brown; Ellyes Skhiri, Fares Chaibi, Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.