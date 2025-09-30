Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 30 de septiembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la 23a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone, Giacomo Raspadori; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
EINTRACHT FRANKFURT: Kaua; Nnamdi Collins, Arthur Theate, Robin Koch, Nathaniel Brown; Ellyes Skhiri, Fares Chaibi, Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt.
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 5-1
| Galatasaray
|15/03/2023
| Champions
| SSC Napoli
| 3-0
| Eintracht Frankfurt
|21/02/2023
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-2
| SSC Napoli