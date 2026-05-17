Atlético de Madrid - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Girona este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 66 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 15 Permanencia Girona 40 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Koke, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Alexander Soerloth.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Viktor Tsigankov, Abel Ruiz, Bryan Gil.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 25/08/2024 LaLiga Atlético 3-0 Girona 13/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Girona 03/01/2024 LaLiga Girona 4-3 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal

-Últimos Resultados del Girona.