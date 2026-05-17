Atlético de Madrid - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Girona este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 66 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 80
| 36
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|15
| Permanencia
| Girona
| 40
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 36
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Koke, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Alexander Soerloth.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Viktor Tsigankov, Abel Ruiz, Bryan Gil.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|25/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Girona
|13/04/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Girona
|03/01/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis