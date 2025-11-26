Atlético de Madrid - Inter, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Inter este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Union St.Gilloise, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Inter ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Inter 12 4 4 Borussia Dortmund 10 5 5 Chelsea 10 5 6 Manchester City 10 5 7 Paris Saint-Germain 9 4 8 Newcastle United 9 5 9 Real Madrid 9 4 10 Liverpool 9 4 11 Galatasaray 9 5 12 Tottenham Hotspur 8 4 13 Bayer Leverkusen 8 5 14 Sporting CP 7 4 15 Barcelona 7 5 16 Qarabag FK 7 5 17 Atalanta 7 4 18 SSC Napoli 7 5 19 Marseille 6 5 20 Atlético 6 4 21 Juventus 6 5 22 Union St.Gilloise 6 5 23 PSV Eindhoven 5 4 24 Monaco 5 4 25 Pafos FC 5 4 26 Brujas 4 4 27 Eintracht Frankfurt 4 4 28 Athletic Bilbao 4 5 29 Benfica 3 5 30 Slavia Prague 3 5 31 Bodoe/Glimt 2 5 32 Olympiacos 2 4 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Villarreal 1 5 35 Kairat Almaty 1 4 36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

INTER: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/03/2024 Champions Final Stage Atlético 5-3 Inter 20/02/2024 Champions Final Stage Inter 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético

-Últimos Resultados del Inter.