Atlético de Madrid - Inter, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 16:00

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Inter este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Union St.Gilloise, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Inter ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Inter 12 4
4 Borussia Dortmund 10 5
5 Chelsea 10 5
6 Manchester City 10 5
7 Paris Saint-Germain 9 4
8 Newcastle United 9 5
9 Real Madrid 9 4
10 Liverpool 9 4
11 Galatasaray 9 5
12 Tottenham Hotspur 8 4
13 Bayer Leverkusen 8 5
14 Sporting CP 7 4
15 Barcelona 7 5
16 Qarabag FK 7 5
17 Atalanta 7 4
18 SSC Napoli 7 5
19 Marseille 6 5
20 Atlético 6 4
21 Juventus 6 5
22 Union St.Gilloise 6 5
23 PSV Eindhoven 5 4
24 Monaco 5 4
25 Pafos FC 5 4
26 Brujas 4 4
27 Eintracht Frankfurt 4 4
28 Athletic Bilbao 4 5
29 Benfica 3 5
30 Slavia Prague 3 5
31 Bodoe/Glimt 2 5
32 Olympiacos 2 4
33 FC Koebenhavn 1 4
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 4
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
INTER: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/03/2024 Champions Final Stage Atlético 5-3 Inter
20/02/2024 Champions Final Stage Inter 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético

-Últimos Resultados del Inter.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Inter 2-1 Kairat Almaty
21/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Inter
30/09/2025 Champions Inter 3-0 Slavia Prague
17/09/2025 Champions Ajax 0-2 Inter
31/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-0 Inter

