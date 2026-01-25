Atlético de Madrid - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Mallorca este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 51 21 2 Champions Barcelona 49 20 3 Champions Atlético 41 20 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 20 16 Permanencia Mallorca 21 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 01/02/2025 LaLiga Atlético 2-0 Mallorca 10/11/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético 04/05/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético 25/11/2023 LaLiga Atlético 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Mallorca.