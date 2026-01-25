Atlético de Madrid - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 25 enero 2026 9:00
Seguir en

Madrid, 25 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Mallorca este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 51 21
2 Champions Barcelona 49 20
3 Champions Atlético 41 20
4 Champions Villarreal 41 20
5 Europa League Espanyol 34 21
6 Conference League Betis 32 20
16 Permanencia Mallorca 21 20
18 Descenso Alavés 19 20
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
01/02/2025 LaLiga Atlético 2-0 Mallorca
10/11/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético
04/05/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético
25/11/2023 LaLiga Atlético 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche

Contador

Contenido patrocinado