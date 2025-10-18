Atlético de Madrid - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de octubre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Osasuna este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Espanyol
| 15
| 9
|6
| Conference League
| Atlético
| 13
| 8
|12
| Permanencia
| Osasuna
| 10
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Jorge Herrando, Abel Bretones, Flavien Boyomo, Alejandro Catena; Jon Moncayola, Moi Gomez, Lucas Torro; Ante Budimir, Victor Munoz.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|12/01/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|19/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-4
| Osasuna
|28/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Atlético
|21/05/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo