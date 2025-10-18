Atlético de Madrid - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 18 de octubre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Osasuna este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Jorge Herrando, Abel Bretones, Flavien Boyomo, Alejandro Catena; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Lucas Torro; Ante Budimir, Victor Munoz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 12/01/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 19/05/2024 LaLiga Atlético 1-4 Osasuna 28/09/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Atlético 21/05/2023 LaLiga Atlético 3-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Osasuna.