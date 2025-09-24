Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Rayo este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Javi Galan; Marcos Llorente, Koke, Pablo Barrios, Conor Gallagher; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Ivan Balliu, Unai Lopez, Oscar Valentin, Isi Palazon; Fran Perez, Alexandre Zurawski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2025 LaLiga Atlético 3-0 Rayo 22/09/2024 LaLiga Rayo 1-1 Atlético 31/01/2024 LaLiga Atlético 2-1 Rayo 28/08/2023 LaLiga Rayo 0-7 Atlético 09/04/2023 LaLiga Rayo 1-2 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Rayo.