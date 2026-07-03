Australia - Egipto, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Australia - Egipto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

La selección de Australia se enfrenta en Dieciseisavos de final a Egipto este viernes a las 20:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

AUSTRALIA: Patrick Beach; Jordan Bos, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Cristian Volpato, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda.

EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Karim Hafez; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour, Marwan Ateya, Mahmoud Saber, Omar Marmoush.

-Últimos Resultados de Australia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. D Paraguay 0-0 Australia 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye

-Últimos Resultados de Egipto.