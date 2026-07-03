Australia - Egipto, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Australia - Egipto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
La selección de Australia se enfrenta en Dieciseisavos de final a Egipto este viernes a las 20:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
AUSTRALIA: Patrick Beach; Jordan Bos, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Cristian Volpato, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda.
EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Karim Hafez; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour, Marwan Ateya, Mahmoud Saber, Omar Marmoush.
-Últimos Resultados de Australia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. D
| Paraguay
| 0-0
| Australia
|19/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 2-0
| Australia
|14/06/2026
| World Cup Grp. D
| Australia
| 2-0
| Turkiye
-Últimos Resultados de Egipto.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. G
| Egypt
| 1-1
| Iran
|22/06/2026
| World Cup Grp. G
| New Zealand
| 1-3
| Egypt
|15/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 1-1
| Egypt