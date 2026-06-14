Australia - Turquía, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Australia - Turquía: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
Las selecciones de Australia y Turquía debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el BC Place este domingo a las 06:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Estados Unidos
| 3
| 1
|2
| Clasificado
| Australia
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Turquía
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Paraguay
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
AUSTRALIA: Mathew Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Matthew Leckie, Connor Metcalfe, Mohamed Toure.
TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Orkun Kokcu, Hakan Calhanoglu, Baris Alper Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu.