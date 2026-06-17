Austria - Jordania, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Austria - Jordania: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Austria y Jordania debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE. UU. este miércoles a las 06:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argelia 0 0 2 Clasificado Argentina 0 0 3 Tercero ¿? Austria 0 0 4 Eliminado Jordania 0 0

-Onces iniciales probables.

AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic.

JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib, Saleem Obaid; Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Tamari, Ali Iyad Olwan, Odeh Fakhouri.