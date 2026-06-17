Austria - Jordania, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Austria - Jordania: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
Las selecciones de Austria y Jordania debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE. UU. este miércoles a las 06:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Argelia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Argentina
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Austria
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Jordania
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic.
JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib, Saleem Obaid; Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Tamari, Ali Iyad Olwan, Odeh Fakhouri.