Austria - Jordania, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Austria - Jordania: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
Las selecciones de Austria y Jordania debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE. UU. este miércoles a las 06:00
-Onces iniciales confirmados.
AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Phillipp Mwene, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Sasa Kalajdzic.
JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Abu Al-Arab, Mo Abualnadi, Mohannad Abu Taha; Mousa Tamari, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Odeh Fakhouri, Ali Iyad Olwan.