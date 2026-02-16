Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de febrero de 2026.

La tenista Checa Barbora Krejcikova(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este lunes a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Anastasia Pavlyuchenkova 0-2 (4-6, 4-6) Barbora Krejcikova 19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Barbora Krejcikova 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) Diana Shnaider 13/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Barbora Krejcikova 08/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Elise Mertens 2-1 (5-7, 6-1, 7-5) Barbora Krejcikova

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.