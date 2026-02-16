Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 16 febrero 2026 17:53
Madrid, 16 de febrero de 2026.

La tenista Checa Barbora Krejcikova(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este lunes a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Anastasia Pavlyuchenkova 0-2 (4-6, 4-6) Barbora Krejcikova
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Barbora Krejcikova 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) Diana Shnaider
13/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Barbora Krejcikova
08/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Elise Mertens 2-1 (5-7, 6-1, 7-5) Barbora Krejcikova

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-1 (7-5, 6-7, 1-4) Karolina Pliskova
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (6-7, 4-6) Amanda Anisimova
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova

