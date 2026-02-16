Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de febrero de 2026.
La tenista Checa Barbora Krejcikova(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este lunes a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Pavlyuchenkova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Barbora Krejcikova
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 1-2 (6-2, 3-6, 3-6)
| Diana Shnaider
|13/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-6)
| Barbora Krejcikova
|08/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 2-1 (5-7, 6-1, 7-5)
| Barbora Krejcikova
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-1 (7-5, 6-7, 1-4)
| Karolina Pliskova
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Amanda Anisimova
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova