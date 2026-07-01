Barbora Krejcikova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista checa Barbora Krejcikova(38) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este miércoles no antes de las 16:30.

-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Barbora Krejcikova 2-0 (6-1, 6-4) Hannah Klugman
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Kimberly Birrell 2-0 (6-3, 7-6) Barbora Krejcikova
14/06/2026 Libema Open (Final) Robin Montgomery 0-0 () Barbora Krejcikova
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Barbora Krejcikova 2-0 (6-3, 7-6) Magda Linette
12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Barbora Krejcikova 2-0 (6-1, 6-2) Gabriela Ruse

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (5-7, 4-6) Mirra Andreeva
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-3, 6-4) Mirra Andreeva
06/06/2026 Roland Garros WTA (Final) Maja Chwalinska 0-2 (3-6, 2-6) Mirra Andreeva
04/06/2026 Roland Garros WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (1-6, 3-6) Mirra Andreeva
02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-3) Sorana Cirstea

Barbora Krejcikova convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova. El marcador es ahora 4-5.

Mirra Andreeva gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-5.

Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-2.

Barbora Krejcikova rompe a Mirra Andreeva y domina ahora 4-2.

Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Mirra Andreeva convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Mirra Andreeva convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Barbora Krejcikova se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Barbora Krejcikova al servicio.

Barbora Krejcikova convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-5.

Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Mirra Andreeva se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Mirra Andreeva consigue romper a Barbora Krejcikova y ahora solo pierde por 4-5.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 3-5.

Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 2-4.

Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Barbora Krejcikova rompe el servicio de Mirra Andreeva, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Mirra Andreeva se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Barbora Krejcikova se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Barbora Krejcikova servirá primero.

Mirra Andreeva convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova y se pone 4-3 por delante.

Mirra Andreeva gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova para ponerse 2-3.

Mirra Andreeva convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.

Barbora Krejcikova se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Barbora Krejcikova rompe el servicio de Mirra Andreeva y se pone 2-0 por delante.

Barbora Krejcikova gana el primer juego y domina 1-0

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