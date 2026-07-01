Barbora Krejcikova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista checa Barbora Krejcikova(38) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este miércoles no antes de las 16:30.

-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Barbora Krejcikova 2-0 (6-1, 6-4) Hannah Klugman 23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Kimberly Birrell 2-0 (6-3, 7-6) Barbora Krejcikova 14/06/2026 Libema Open (Final) Robin Montgomery 0-0 () Barbora Krejcikova 13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Barbora Krejcikova 2-0 (6-3, 7-6) Magda Linette 12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Barbora Krejcikova 2-0 (6-1, 6-2) Gabriela Ruse

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (5-7, 4-6) Mirra Andreeva 24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-3, 6-4) Mirra Andreeva 06/06/2026 Roland Garros WTA (Final) Maja Chwalinska 0-2 (3-6, 2-6) Mirra Andreeva 04/06/2026 Roland Garros WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (1-6, 3-6) Mirra Andreeva 02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-3) Sorana Cirstea

20:25 Barbora Krejcikova convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4. 20:20 Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova. El marcador es ahora 4-5. 20:05 Mirra Andreeva gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-5. 20:05 Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-2. 19:57 Barbora Krejcikova rompe a Mirra Andreeva y domina ahora 4-2. 19:52 Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2. 19:46 Mirra Andreeva convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2. 19:34 Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1. 19:29 Mirra Andreeva convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1. 19:23 Barbora Krejcikova se apunta el primer juego del tercer set. 1-0. 19:13 Inicio del tercer set. Barbora Krejcikova al servicio. 19:13 Barbora Krejcikova convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-5. 19:10 Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 6-5. 19:07 Mirra Andreeva se lleva el juego, empatando el partido 5-5. 19:04 Mirra Andreeva consigue romper a Barbora Krejcikova y ahora solo pierde por 4-5. 18:59 Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 3-5. 18:56 Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 5-2. 18:53 Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 2-4. 18:47 Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 4-1. 18:44 Barbora Krejcikova rompe el servicio de Mirra Andreeva, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set. 18:36 Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 2-1. 18:33 Mirra Andreeva se lleva el juego, empatando el partido 1-1. 18:30 Barbora Krejcikova se lleva el primer juego del 2.º set 18:30 Inicio del segundo set. Barbora Krejcikova servirá primero. 18:30 Mirra Andreeva convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4. 18:22 Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás. 18:17 Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 5-3. 18:14 Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova y se pone 4-3 por delante. 18:12 Mirra Andreeva gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3. 18:06 Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova para ponerse 2-3. 18:02 Mirra Andreeva convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás. 18:00 Barbora Krejcikova se lleva el juego y domina ahora 3-0. 17:48 Barbora Krejcikova rompe el servicio de Mirra Andreeva y se pone 2-0 por delante. 17:44 Barbora Krejcikova gana el primer juego y domina 1-0