Barbora Krejcikova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA
Madrid, 1 de julio de 2026.
La tenista checa Barbora Krejcikova(38) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este miércoles no antes de las 16:30.
-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Hannah Klugman
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Barbora Krejcikova
|14/06/2026
| Libema Open (Final)
| Robin Montgomery
| 0-0 ()
| Barbora Krejcikova
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Magda Linette
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Gabriela Ruse
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Mirra Andreeva
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mirra Andreeva
|06/06/2026
| Roland Garros WTA (Final)
| Maja Chwalinska
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/06/2026
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Sorana Cirstea
Barbora Krejcikova convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.
Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova. El marcador es ahora 4-5.
Mirra Andreeva gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-5.
Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-2.
Barbora Krejcikova rompe a Mirra Andreeva y domina ahora 4-2.
Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.
Mirra Andreeva convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.
Barbora Krejcikova se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.
Mirra Andreeva convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.
Barbora Krejcikova se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.
Inicio del tercer set. Barbora Krejcikova al servicio.
Barbora Krejcikova convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-5.
Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.
Mirra Andreeva se lleva el juego, empatando el partido 5-5.
Mirra Andreeva consigue romper a Barbora Krejcikova y ahora solo pierde por 4-5.
Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 3-5.
Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.
Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 2-4.
Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.
Barbora Krejcikova rompe el servicio de Mirra Andreeva, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.
Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.
Mirra Andreeva se lleva el juego, empatando el partido 1-1.
Barbora Krejcikova se lleva el primer juego del 2.º set
Inicio del segundo set. Barbora Krejcikova servirá primero.
Mirra Andreeva convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.
Barbora Krejcikova convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.
Mirra Andreeva se lleva el juego y domina ahora 5-3.
Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova y se pone 4-3 por delante.
Mirra Andreeva gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.
Mirra Andreeva rompe el servicio de Barbora Krejcikova para ponerse 2-3.
Mirra Andreeva convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.
Barbora Krejcikova se lleva el juego y domina ahora 3-0.
Barbora Krejcikova rompe el servicio de Mirra Andreeva y se pone 2-0 por delante.
Barbora Krejcikova gana el primer juego y domina 1-0
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