Barcelona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de agosto de 2026.
El Barcelona, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Athletic este jueves a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 5 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|2
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|3
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|4
| Champions
| Alavés
| 4
| 2
|5
| Europa League
| Atlético
| 4
| 2
|6
| Conference League
| Barcelona
| 3
| 1
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Peio Canales, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|24/08/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|03/03/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Barcelona
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia