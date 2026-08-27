Barcelona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de agosto de 2026.

El Barcelona, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Athletic este jueves a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 5 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 6 2 2 Champions Sevilla 6 2 3 Champions Betis 6 2 4 Champions Alavés 4 2 5 Europa League Atlético 4 2 6 Conference League Barcelona 3 1 18 Descenso Elche 1 2 19 Descenso Athletic Bilbao 0 1 20 Descenso Real Sociedad 0 2

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Peio Canales, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

Últimos enfrentamientos directos

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