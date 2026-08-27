Barcelona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Barcelona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 27 agosto 2026 16:00
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Madrid, 27 de agosto de 2026.

El Barcelona, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Athletic este jueves a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 5 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 6 2
2 Champions Sevilla 6 2
3 Champions Betis 6 2
4 Champions Alavés 4 2
5 Europa League Atlético 4 2
6 Conference League Barcelona 3 1
18 Descenso Elche 1 2
19 Descenso Athletic Bilbao 0 1
20 Descenso Real Sociedad 0 2

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Peio Canales, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
24/08/2024 LaLiga Barcelona 2-1 Athletic Bilbao
03/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Barcelona

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona
17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona
10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao
17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia

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