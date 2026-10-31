Barcelona - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Deportivo Alavés este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 28 11 2 Champions Barcelona 27 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 7 Permanencia Alavés 12 10 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini; Angel Perez, Pablo Ibanez, Carles Alena, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Antonio Martinez.

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