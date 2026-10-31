Barcelona - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Deportivo Alavés este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 27
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 20
| 10
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|7
| Permanencia
| Alavés
| 12
| 10
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini; Angel Perez, Pablo Ibanez, Carles Alena, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Antonio Martinez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|02/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Alavés
|06/10/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-3
| Barcelona
|03/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-3
| Barcelona
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia