Barcelona 0 - 0 Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Deportivo Alavés este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Málaga, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Frenkie de Jong; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Raphinha.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini; Angel Perez, Pablo Ibanez, Carles Alena, Antonio Blanco, Youssef Enriquez; Lucas Boye, Abderrahman Rebbach.

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid 20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona 17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona 13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona 10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga 18/10/2026 LaLiga Celta 2-1 Alavés 10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia

21:08 5' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 5' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 21:08 5' Posesión de balón: Barcelona: 67 %, Alavés: 33 %. 5' Posesión de balón: Barcelona: 67 %, Alavés: 33 %. 21:07 4' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 4' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 21:07 4' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 4' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 21:07 3' Nahuel Tenaglia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3' Nahuel Tenaglia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:06 3' Barcelona intenta crear peligro. 3' Barcelona intenta crear peligro. 21:04 2' El árbitro pita tiro libre a Youssef Enriquez (Alavés) por zancadillear a Lamine Yamal. 2' El árbitro pita tiro libre a Youssef Enriquez (Alavés) por zancadillear a Lamine Yamal. 21:04 1' Frenkie de Jong hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1' Frenkie de Jong hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:03 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 21:03 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:03 1' Alavés saca, y da comienzo el partido. 1' Alavés saca, y da comienzo el partido. 21:03 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:03 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 21:03 0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.