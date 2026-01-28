Barcelona - FC Koebenhavn, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Onces Iniciales probables: Barcelona - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 16:01
Madrid, 28 de enero de 2026.

El Barcelona, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Spotify Camp Nou ante el FC Copenhague este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Slavia Prague, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FC Copenhague ocupa el 26o lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el SSC Napoli, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Bayern Munich 18 7
3 Real Madrid 15 7
4 Liverpool 15 7
5 Tottenham Hotspur 14 7
6 Paris Saint-Germain 13 7
7 Newcastle United 13 7
8 Chelsea 13 7
9 Barcelona 13 7
10 Sporting CP 13 7
11 Manchester City 13 7
12 Atlético 13 7
13 Atalanta 13 7
14 Inter 12 7
15 Juventus 12 7
16 Borussia Dortmund 11 7
17 Galatasaray 10 7
18 Qarabag FK 10 7
19 Marseille 9 7
20 Bayer Leverkusen 9 7
21 Monaco 9 7
22 PSV Eindhoven 8 7
23 Athletic Bilbao 8 7
24 Olympiacos 8 7
25 SSC Napoli 8 7
26 FC Copenhague 8 7
27 Brujas 7 7
28 Bodoe/Glimt 6 7
29 Benfica 6 7
30 Pafos FC 6 7
31 Union St.Gilloise 6 7
32 Ajax 6 7
33 Eintracht Frankfurt 4 7
34 Slavia Prague 3 7
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Robert Lewandowski.
FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira, Munashe Garananga, Marcos Lopez; William Clem, Jordan Larsson, Elias Achouri, Mads Emil Madsen; Mohamed Elyounoussi, Youssoufa Moukoko.

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo
21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona
03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona

-Últimos Resultados del FC Copenhague.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions FC Copenhague 1-1 SSC Napoli
10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague
26/11/2025 Champions FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty
04/11/2025 Champions Tottenham Hotspur 4-0 FC Copenhague
21/10/2025 Champions FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund

