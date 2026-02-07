Barcelona - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Mallorca este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 55 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 14 Permanencia Mallorca 24 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Samu, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 22/04/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 03/12/2024 LaLiga Mallorca 1-5 Barcelona 08/03/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 26/09/2023 LaLiga Mallorca 2-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Mallorca.