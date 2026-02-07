Barcelona - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de febrero de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Mallorca este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 55 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|14
| Permanencia
| Mallorca
| 24
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Samu, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|22/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Mallorca
|03/12/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-5
| Barcelona
|08/03/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Mallorca
|26/09/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona