Barcelona - Olympiakos, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 21 de octubre de 2025.
El Barcelona, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Olympiakos este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Paris Saint-Germain, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Olympiakos ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Marc Casado, Pedri, Lamine Yamal, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Marcus Rashford.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC