Barcelona - Olympiakos, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 21 de octubre de 2025.

El Barcelona, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Olympiakos este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Paris Saint-Germain, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Olympiakos ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Marc Casado, Pedri, Lamine Yamal, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Marcus Rashford.

OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Olympiakos.