Barcelona - Paris Saint-Germain, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de octubre de 2025.

El Barcelona, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Newcastle United, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 6 2 2 Real Madrid 6 2 3 Inter 6 2 4 Tottenham Hotspur 4 2 5 Paris Saint-Germain 3 1 6 Atlético 3 2 7 Marseille 3 2 8 Sporting CP 3 1 9 Club Brugge 3 2 10 Union St.Gilloise 3 1 11 Arsenal 3 1 12 Manchester City 3 1 13 Qarabag FK 3 1 14 Barcelona 3 1 15 Eintracht Frankfurt 3 2 16 Liverpool 3 2 17 Chelsea 3 2 18 Galatasaray 3 2 19 Atalanta 3 2 20 Bodoe/Glimt 2 2 21 Borussia Dortmund 1 1 22 Juventus 1 1 23 Bayer Leverkusen 1 1 24 FC Koebenhavn 1 1 25 Olympiacos 1 1 26 Slavia Prague 1 2 27 Pafos FC 1 2 28 Newcastle United 0 1 29 Villarreal 0 1 30 Benfica 0 2 31 PSV Eindhoven 0 1 32 Athletic Bilbao 0 1 32 SSC Napoli 0 1 34 Monaco 0 1 35 Ajax 0 2 36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.

PARIS SAINT-GERMAIN: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/04/2024 Champions Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain 10/04/2024 Champions Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia

-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.