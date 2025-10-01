Barcelona - Paris Saint-Germain, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions
Onces Iniciales probables: Barcelona - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 19:51

Madrid, 1 de octubre de 2025.

El Barcelona, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Newcastle United, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 6 2
2 Real Madrid 6 2
3 Inter 6 2
4 Tottenham Hotspur 4 2
5 Paris Saint-Germain 3 1
6 Atlético 3 2
7 Marseille 3 2
8 Sporting CP 3 1
9 Club Brugge 3 2
10 Union St.Gilloise 3 1
11 Arsenal 3 1
12 Manchester City 3 1
13 Qarabag FK 3 1
14 Barcelona 3 1
15 Eintracht Frankfurt 3 2
16 Liverpool 3 2
17 Chelsea 3 2
18 Galatasaray 3 2
19 Atalanta 3 2
20 Bodoe/Glimt 2 2
21 Borussia Dortmund 1 1
22 Juventus 1 1
23 Bayer Leverkusen 1 1
24 FC Koebenhavn 1 1
25 Olympiacos 1 1
26 Slavia Prague 1 2
27 Pafos FC 1 2
28 Newcastle United 0 1
29 Villarreal 0 1
30 Benfica 0 2
31 PSV Eindhoven 0 1
32 Athletic Bilbao 0 1
32 SSC Napoli 0 1
34 Monaco 0 1
35 Ajax 0 2
36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.
PARIS SAINT-GERMAIN: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/04/2024 Champions Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain
10/04/2024 Champions Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia

-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/09/2025 Champions Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta
31/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-0 Inter
07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain
15/04/2025 Champions Aston Villa 3-2 Paris Saint-Germain

Contador