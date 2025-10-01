Barcelona - Paris Saint-Germain, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de octubre de 2025.
El Barcelona, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Newcastle United, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Atalanta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Inter
| 6
| 2
|4
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|5
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|6
| Atlético
| 3
| 2
|7
| Marseille
| 3
| 2
|8
| Sporting CP
| 3
| 1
|9
| Club Brugge
| 3
| 2
|10
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|11
| Arsenal
| 3
| 1
|12
| Manchester City
| 3
| 1
|13
| Qarabag FK
| 3
| 1
|14
| Barcelona
| 3
| 1
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Liverpool
| 3
| 2
|17
| Chelsea
| 3
| 2
|18
| Galatasaray
| 3
| 2
|19
| Atalanta
| 3
| 2
|20
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|21
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|22
| Juventus
| 1
| 1
|23
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|24
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|25
| Olympiacos
| 1
| 1
|26
| Slavia Prague
| 1
| 2
|27
| Pafos FC
| 1
| 2
|28
| Newcastle United
| 0
| 1
|29
| Villarreal
| 0
| 1
|30
| Benfica
| 0
| 2
|31
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|32
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|32
| SSC Napoli
| 0
| 1
|34
| Monaco
| 0
| 1
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.
PARIS SAINT-GERMAIN: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Barcelona
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|10/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Paris Saint-Germain
| 2-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-0
| Atalanta
|31/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-0
| Inter
|07/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-1
| Arsenal
|29/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 0-1
| Paris Saint-Germain
|15/04/2025
| Champions
| Aston Villa
| 3-2
| Paris Saint-Germain