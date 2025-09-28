Barcelona - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Real Sociedad este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 7 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Atlético 12 7 5 Europa League Espanyol 12 7 6 Conference League Getafe 11 7 17 Permanencia Real Sociedad 5 6 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Real Sociedad 10/11/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Barcelona 13/05/2024 LaLiga Barcelona 2-0 Real Sociedad 04/11/2023 LaLiga Real Sociedad 0-1 Barcelona 20/05/2023 LaLiga Barcelona 1-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Real Sociedad.