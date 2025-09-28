Barcelona - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 28 de septiembre de 2025.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Real Sociedad este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Atlético
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Espanyol
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Getafe
| 11
| 7
|17
| Permanencia
| Real Sociedad
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Real Sociedad
|10/11/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Barcelona
|13/05/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Sociedad
|04/11/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Barcelona
|20/05/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol