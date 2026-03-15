Barcelona - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Sevilla este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 67 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 31
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casado, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Pedri, Ferran Torres.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo, Tanguy Nianzou; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Akor Adams, Alexis Sanchez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|09/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-4
| Barcelona
|20/10/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 5-1
| Sevilla
|26/05/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Barcelona
|29/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/03/2026
| Champions
| Newcastle United
| 1-1
| Barcelona
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona