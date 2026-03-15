Barcelona - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Sevilla este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 67 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 14 Permanencia Sevilla 31 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casado, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Pedri, Ferran Torres.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo, Tanguy Nianzou; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Akor Adams, Alexis Sanchez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 09/02/2025 LaLiga Sevilla 1-4 Barcelona 20/10/2024 LaLiga Barcelona 5-1 Sevilla 26/05/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Barcelona 29/09/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Sevilla.