Barcelona - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 28 febrero 2026 15:32
Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 61 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 51 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Bernal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Fermin Lopez, Ferran Torres.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal
22/09/2024 LaLiga Villarreal 1-5 Barcelona
27/01/2024 LaLiga Barcelona 3-5 Villarreal
27/08/2023 LaLiga Villarreal 3-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca
31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona
28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal

