Bayern Munich - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Bayern Munich - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.

El Bayern Munich se enfrenta en Cuartos de final al Real Madrid este miércoles a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Allianz Arena, después del 1-2 cosechado en el partido de ida en el estadio del Real Madrid..

-Onces iniciales probables.

BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Jonathan Tah; Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Luis Diaz, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Ruediger, Ferland Mendy; Arda Guler, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 08/05/2024 Champions Real Madrid 2-1 Bayern Munich 30/04/2024 Champions Bayern Munich 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Bayern Munich.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 18/03/2026 Champions Bayern Munich 4-1 Atalanta 10/03/2026 Champions Atalanta 1-6 Bayern Munich 28/01/2026 Champions PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich 21/01/2026 Champions Bayern Munich 2-0 Union St.Gilloise

-Últimos Resultados del Real Madrid.