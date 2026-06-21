Bélgica - Irán, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Bélgica - Irán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de Bélgica, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. ante Irán este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Egipto, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Irán ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Nueva Zelanda, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans; Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku, Leandro Trossard.

IRÁN: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Ehsan Haji Safi; Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi, Mehdi Taremi.

-Últimos Resultados de Bélgica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt

-Últimos Resultados de Irán.