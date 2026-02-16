Belinda Bencic - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Belinda Bencic - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de febrero de 2026.
La tenista Suiza - Suiza Belinda Bencic(11) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(45) este lunes a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Belinda Bencic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-4)
| Belinda Bencic
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Belinda Bencic
|11/01/2026
| United Cup, Final Stage (Final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Belinda Bencic
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Belinda Bencic
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Storm Hunter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|12/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Taylah Preston
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (1-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (4-6, 7-5, 0-6)
| Solana Sierra