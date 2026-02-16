Belinda Bencic - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Publicado: lunes, 16 febrero 2026 10:33
Madrid, 16 de febrero de 2026.

La tenista Suiza - Suiza Belinda Bencic(11) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(45) este lunes a las 11:00.

-Últimos Resultados de Belinda Bencic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (6-3, 0-6, 6-4) Belinda Bencic
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 0-2 (0-6, 5-7) Belinda Bencic
11/01/2026 United Cup, Final Stage (Final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Belinda Bencic
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Belinda Bencic 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Elise Mertens

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Storm Hunter 2-0 (6-4, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
12/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Taylah Preston 2-0 (6-4, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) Jessica Bouzas Maneiro
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (4-6, 7-5, 0-6) Solana Sierra

