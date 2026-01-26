Ben Shelton - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Ben Shelton - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 26 enero 2026 9:32
Madrid, 26 de enero de 2026.

El tenista Estadounidense Ben Shelton(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Noruego Casper Ruud(13) este lunes a las 10:30.

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Valentin Vacherot
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Dane Sweeny
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) Ugo Humbert
16/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (5-7, 3-6) Sebastian Baez
13/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-4) Francisco Comesana

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 1-3 (4-6, 4-6, 6-3, 5-7) Casper Ruud
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) Casper Ruud
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mattia Bellucci 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Casper Ruud
14/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Fabian Marozsan 2-0 (6-4, 6-4) Casper Ruud
05/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Jakub Mensik 2-0 (7-5, 7-6) Casper Ruud

