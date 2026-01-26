Ben Shelton - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Ben Shelton - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de enero de 2026.
El tenista Estadounidense Ben Shelton(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Noruego Casper Ruud(13) este lunes a las 10:30.
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Valentin Vacherot
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Dane Sweeny
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-6)
| Ugo Humbert
|16/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Sebastian Baez
|13/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Francisco Comesana
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 1-3 (4-6, 4-6, 6-3, 5-7)
| Casper Ruud
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (3-6, 5-7, 4-6)
| Casper Ruud
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Casper Ruud
|14/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Casper Ruud
|05/01/2026
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Jakub Mensik
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Casper Ruud