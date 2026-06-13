Ben Shelton - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Ben Shelton - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Stuttgart Open
Ben Shelton - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 junio 2026 14:01
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Madrid, 13 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Stuttgart Open al tenista Checo Jiri Lehecka(12) este sábado a las 15:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2025 Cincinnati Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-4, 6-4) Jiri Lehecka
13/06/2025 Stuttgart Open (Cuartos de final) Ben Shelton 2-0 (6-4, 6-4) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Marcos Giron
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Raphael Collignon 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) Ben Shelton
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) Ben Shelton
19/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Ben Shelton
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 7-6) Frances Tiafoe
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) James Duckworth
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Jiri Lehecka
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (6-7, 3-6) Jiri Lehecka

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