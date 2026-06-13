Ben Shelton - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Ben Shelton - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Stuttgart Open al tenista Checo Jiri Lehecka(12) este sábado a las 15:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2025
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jiri Lehecka
|13/06/2025
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Marcos Giron
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Raphael Collignon
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-3 (3-6, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Ben Shelton
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Frances Tiafoe
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| James Duckworth
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Jiri Lehecka
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jiri Lehecka