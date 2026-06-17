Ben Shelton - Lorenzo Sonego, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Ben Shelton - Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open
Ben Shelton - Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 17 junio 2026 12:02
Seguir en

Madrid, 17 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista italiano Lorenzo Sonego(65) este miércoles a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2025 Wimbledon ATP (Octavos de final) Ben Shelton 3-1 (3-6, 6-1, 7-6, 7-5) Lorenzo Sonego
25/05/2025 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-2 (6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3) Lorenzo Sonego
22/01/2025 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-1 (6-4, 7-5, 4-6, 7-6) Lorenzo Sonego
28/05/2023 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 1-3 (4-6, 6-3, 3-6, 3-6) Lorenzo Sonego

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Jiri Lehecka
13/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Sho Shimabukuro
12/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Marcos Giron
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Raphael Collignon 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Lorenzo Sonego.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (4-6, 4-6) Nikoloz Basilashvili
13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Lorenzo Sonego 2-0 (7-5, 6-3) Filip Jianu
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Sonego 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) Tommy Paul
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Sonego 3-2 (7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4) Pierre-Hugues Herbert
18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (3-6, 1-6) Edas Butvilas

Contador

Contenido patrocinado