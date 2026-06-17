Ben Shelton - Lorenzo Sonego, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Ben Shelton - Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista italiano Lorenzo Sonego(65) este miércoles a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2025
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (3-6, 6-1, 7-6, 7-5)
| Lorenzo Sonego
|25/05/2025
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3)
| Lorenzo Sonego
|22/01/2025
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-4, 7-5, 4-6, 7-6)
| Lorenzo Sonego
|28/05/2023
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 1-3 (4-6, 6-3, 3-6, 3-6)
| Lorenzo Sonego
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Jiri Lehecka
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Sho Shimabukuro
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Marcos Giron
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Raphael Collignon
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Lorenzo Sonego.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Halle Open, Qualification (Cuartos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Nikoloz Basilashvili
|13/06/2026
| Halle Open, Qualification (Octavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Filip Jianu
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-3 (3-6, 2-6, 4-6)
| Tommy Paul
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 3-2 (7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4)
| Pierre-Hugues Herbert
|18/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Edas Butvilas