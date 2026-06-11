Ben Shelton - Marcos Giron, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Ben Shelton - Marcos Giron: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open
Ben Shelton - Marcos Giron: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 11 junio 2026 16:00
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Madrid, 11 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Marcos Giron(88) este jueves a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton
21/10/2023 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Marcos Giron
15/02/2023 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 4-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Raphael Collignon 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) Ben Shelton
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) Ben Shelton
19/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Ben Shelton
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Marcos Giron.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (6-7, 5-7) Marcos Giron
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) Marcos Giron
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton
17/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final) Marcos Giron 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) Max Schoenhaus
16/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final) Marcos Giron 2-0 (6-3, 6-2) Sumit Nagal

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