Ben Shelton - Marcos Giron, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Ben Shelton - Marcos Giron: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Marcos Giron(88) este jueves a las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
|21/10/2023
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Marcos Giron
|15/02/2023
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Marcos Giron
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Raphael Collignon
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-3 (3-6, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Ben Shelton
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Marcos Giron.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Marcos Giron
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-4)
| Marcos Giron
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
|17/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (7-6, 4-6, 6-7)
| Max Schoenhaus
|16/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final)
| Marcos Giron
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sumit Nagal