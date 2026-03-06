Ben Shelton - Reilly Opelka, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ben Shelton - Reilly Opelka: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Ben Shelton(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Reilly Opelka(68) este viernes a las 21:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2024
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Ben Shelton
|13/08/2024
| Western & Southern Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Reilly Opelka
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|15/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|13/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-2 (6-7, 7-6, 3-6)
| Ben Shelton
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Reilly Opelka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Ethan Quinn
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Reilly Opelka
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Tommy Paul
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alexei Popyrin