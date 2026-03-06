Ben Shelton - Reilly Opelka, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ben Shelton - Reilly Opelka: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Ben Shelton - Reilly Opelka: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 20:30
Seguir en

Madrid, 6 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Ben Shelton(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Reilly Opelka(68) este viernes a las 21:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2024 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Ben Shelton
13/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 7-6) Reilly Opelka

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
15/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Denis Shapovalov 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Ben Shelton
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Ben Shelton
13/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Adrian Mannarino 1-2 (6-7, 7-6, 3-6) Ben Shelton
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 0-2 (4-6, 4-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Reilly Opelka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Reilly Opelka 2-0 (7-5, 7-6) Ethan Quinn
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Reilly Opelka 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Reilly Opelka
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Reilly Opelka 0-2 (4-6, 4-6) Tommy Paul
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 2-0 (6-3, 7-6) Alexei Popyrin

Contador

Contenido patrocinado